Сисоєнко: Скоро за номером 103 просто не буде кому приїхати

Потрібно негайно внести зміни до держбюджету і підняти медичні тарифні розряди працівників служби екстреної медичної допомоги, і припинити масові звільнення, які вже другий рік тривають в нашій державі.

Про це заявила Ірина Сисоєнко, громадська діячка, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я, кандидатка від політичної партії Ігоря Смешка «Сила і Честь».

«Питання збереження життя і здоров’я людей та фінансування екстреної медичної допомоги має бути в пріоритеті як питання національної безпеки України. Скоро за номером 103 просто не буде кому приїхати. Лікарі, фельдшери, водії бригади екстреної допомоги масово звільняються по всій території України та їдуть працювати закордон», — наголосила Сисоєнко.

За її словами, негайно потрібно внести зміни до держбюджету і підняти медичні тарифні розряди працівників служби екстреної медичної допомоги, і припинити масові звільнення, які вже другий рік тривають в нашій державі.

«Треба забезпечити усім необхідним всі області України і по відношенню до приміщень, в яких існують сьогодні екстрена медична допомога, і забезпечити необхідним медичним обладнанням і автотранспортом все те, що дасть можливість своєчасно приїхати і врятувати життя кожного українця», — зазначила кандидатка від партії «Сила і Честь».

Іринка Сисоєнко навела цифри: за час проведення АТО втрати склали 11 тисяч осіб, у 2016 році від серцево-судинних захворювань померло 392 тисячі осіб. «Майже 3,5 тисячі – це смертність внаслідок ДТП. Тож надання медичної допомоги після інсультів, інфарктів, ДТП має стати основою державної політики України. Служба екстреної медичної допомоги є основною і фундаментальною програмою, від якої залежить життя і здоров’я кожної людини», — підкреслила Ірина Сисоєнко.