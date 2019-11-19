Сивохо об отношениях с жителями ОРДЛО: "Пришло время исправлять ошибки и просить прощения"

Украина для реинтеграции неподконтрольной Украине части Донбасса должна сменить риторику по ОРДЛО. Об этом заявил советник главы Совета национальной безопасности Украины Сергей Сивохо в интервью "Укринформу".

По его мнению, украинской власти необходимо искать общие интересы с жителями ОРДЛО:

"Изменить риторику и перестать использовать штампы - "свои - чужие", "сепары - укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите - о каких проектах я говорю".

Также, Сивохо добавил, что необходимо гармонизировать работу с переселенцами, а также упростить процедуры пересечения КПВВ и многое другое:

"Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины - и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть, что им сказать". По материалам Донецкие Новости.