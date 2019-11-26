Скороход заявила, что 11 нардепов от "Слуги народа" намерены выйти из фракции

Исключенная из парламентской фракции "Слуги народа" нардеп Анна Скороход заявила, что в ближайшее время из фракции выйдут еще 11 нардепов.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямий", передает Нова Влада.

Она не назвала фамилии тех нардепов, которые якобы планируют выйти из фракции.

"Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть... Не могу фамилии давать. Как я могу сдавать?" - отметила Скороход.

По ее словам, это люди, "которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались".

Напомним, 15 ноября "Слуга народа" на своем заседании приняла решение исключить Скороход и Антона Полякова из фракции.

Скороход заявила, что из-за ее голосований задержали ее мужа. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что фракция не имеет к этому отношения, он добавил, что Скороход неоднократно предлагала депутатам "денежную материальную помощь".

Позже исключенные из фракции "Слуга народа" народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков заявили о создании в Верховной Раде своей депутатской группы.

Нардеп говорит, что намерена объединить в группу более 60 депутатов.