"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

Партия "Слуга народа" 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда для возможного исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах 21 июля.

"В субботу, 6 июля, у делегатов запланировано много встреч с избирателями, поэтому принято решение провести третий этап съезда в воскресенье, 7 июля. На следующий день (8 июля – ИФ) партийные юристы обратятся с представлением в ЦИК об отмене регистрации отдельных кандидатов из списка в общегосударственном округе", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.