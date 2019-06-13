"Слуга народа" хочет превратиться в монопартию

Представитель президента в Верховной Раде Украины и номер два в списке партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил о цели партии после победы на досрочных парламентских выборах стать монополистом, который не будет нуждаться в коалиции с другими политическими силами.

"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве", - сказал Стефанчук накануне, отвечая на вопрос о возможных партнерах по коалиции после выборов, которые состоятся 21 июля 2019 года, пишет Deutsche Welle.

Ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко неоднократно заявляла о желании объединиться в коалицию с партией Зеленского Слуга народа, после выборов, а во время встречи с президентом 12 июня рекомендовала ему проигнорировать возможное решение Конституционного Суда о незаконности роспуска парламента ра назначение внеочередных выборов.

Отметим, что свежем опросе группы "Рейтинг" партию "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа - По жизни", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Больше о том, кто будет представлять политические парти на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля читайте в материале ZN.UA "Выборы в Раду: кто вошел в списки партий". По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція), Зеркало недели. Украина