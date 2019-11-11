Слуга народа избрала нового руководителя партии

Во время съезда в Киеве 10 ноября члены партии избрали руководителем Слуги народа Александра Корниенко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.

"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.

Также он добавил, что в Слуге народа планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.

Кроме того, Корниенко рассказал когда Слуга народа разработает устав партии.

"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.