Слуга народа избрала нового руководителя партии
Во время съезда в Киеве 10 ноября члены партии избрали руководителем Слуги народа Александра Корниенко.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.
"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.
Также он добавил, что в Слуге народа планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.
Кроме того, Корниенко рассказал когда Слуга народа разработает устав партии.
"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.