"Слуга народа" может получить более 120 мажоритарщиков

По предварительным данным подсчета голосов ЦИК, больше всего мажоритарщиков прошло от партии Слуга народа.

ЦИК уже подсчитала почти 93% голосов на выборах в Верховную Раду. Сейчас лидером по количеству мажоритарщиков остается партия Слуга народа.

По предварительным данным партии могут получить следующее количество мажоритарщиков: Слуга народа - 129; Оппозиционная платформа - За жизнь - 7; Оппозиционный блок - 6; Голос - 3; Батькивщина- 1; Европейская солидарность - 1; Единый центр - 1; Белая Церковь вместе - 1; Самопомощь - 1; Свобода - 1; Самовыдвиженцы - 48.

Всего на одномандатных округах выбирают 199 народных депутатов. Такое количество связано с незаконной аннексией Крыма Россией и войной на Донбассе.

Благодаря такому большому количеству мажоритарщиков партия Слуга народа может сформировать монокоалицию в Верховной Раде.

К слову, ЦИК уже обработала более 92% голосов на парламентских выборах. По материалам ICTV Факти