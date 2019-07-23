"Слуга народа" победили во всех мажоритарных округах Киева

Во всех 13 одномандатных избирательных округах столицы победили представители партии "Слуга народа", лидером которой является недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Так, по данным с официального сайта Центральной избирательной комиссии, на 211 округе (Голосеевский район) побеждает общественный активист Юрченко Александр Николаевич, обогнав представителя "Европейской солидарности", заместителя городского головы Киева и секретаря Киевсовета Владимира Прокопива.

На 212 (Дарницкий район) победил заведующий отделением в медицинском центре "Борис" Перебийнис Максим Викторович.

На 213 округе (Деснянский район) - врач хирург-стоматолог Дубнов Артем Васильевич, обогнав заместителя председателя Киевской городской администрации Анну Старостенко и действующего депутата этого округа Борислава Береза.

214 округ (Днепровский район) - победил ведущий "1 + 1" Швец Сергей Федорович.

На 215 округе (Деснянский, Днепровский районы) одержал победу глава благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Яременко Богдан Васильевич, обойдя действующего нардепа, представителя ВО "Свобода" Андрея Ильенко.

На 216 (Дарницкий и Днепровский районы) - профессор Национального университет биоресурсов и природопользования Украины Забуранная Леся Валентиновна.

217 округ (Оболонский район) - инспектор из Министерства обороны Безуглая Марьяна Владимировна.

На 218-м (Святошинский район) победил бизнесмен Гурин Дмитрий Александрович, собрав вдвое больше голосов, чем представитель нардепа из БПП Третьякова Виктория Муха.

На 219 округе (Святошинский район) - ресторатор Тищенко Николай Николаевич, обошел действующего нардепа из БПП Александра Третьякова.

220 округ (Подольский район) - чиновник из Министерства регионального развития Бондарь Анна Вячеславовна.

На 221 округе (Соломенский район) победила председатель правления ОО "Диджитал образование" Пуртова Анна Анатольевна. На втором месте - действующий нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.

На 222 (Печерский район) одержал победу телеведущий и актер Грищук Роман Павлович, обойдя действующего нардепа от БПП Дмитрия Андриевского.

И на 223 (Шевченковский район) победила член наблюдательного совета металлургического завода в Венгрии Буймистер Людмила Анатольевна. Меньше голосов набрал нардеп от "Свободы" Юрий Левченко.

Также, большинство киевлян, которые посетили выборы, во втором бюллетене высказались за политическую партию "Слуга народа".

По материалам OstanniPodii.com