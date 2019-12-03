"Слуга народа" выбрала нового руководителя комитета внешней политики вместо Яременко

Фракция "Слуга народа" выбрала депутата Елизавету Ясько новой руководительницей парламентского комитета внешней политики межпарламентского сотрудничества вместо депутата Богдана Яременко.

Об этом сообщила заместитель главы фракции и депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым главой избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - отметила Кравчук.

Сейчас Елизавета Ясько возглавляет постоянную делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также она является главой подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений и членом Счетной комиссии в Верховной Раде.

Ясько входит в группы по межпарламентским связям с Японией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Объединенными Арабскими Эмиратами, Францией и США.

Напомним, издание "Буквы" обнародовало фото и видео, на которых видно, что Яременко в зале парламента ведет переписку об условиях секс-услуг. Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что его переписка в онлайн-сети знакомств о встрече за деньги - провокация.

Яременко уверяет, что переписка является его провокацией после того, как журналисты ранее сфотографировали переписки других депутатов в Раде.

Впоследствии в кулуарах Верховной Рады Яременко заявил, что этой "переписки не было" и это все "сфабриковано".

Однако после этого Яременко извинился перед семьей, фракцией и избирателями.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал три варианта, как можно разрешить конфликт с перепиской в онлайн-сети знакомств о встрече за деньги депутата Богдана Яременко.

11 ноября 2019 года на заседании фракции "Слуга народа" приняли решение о переизбрании главы комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. По материалам Громадське телебачення.