"Слуги народу" підготували 465 ініціатив щодо змін до Конституції

Партія "Слуга народу" підготувала 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції України. Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, один з керівників партії Руслан Стефанчук під час спілкування з журналістами, предає кореспондент УНН.

На запитання щодо кількості ініціатив від партії "Слуга народу" про зміни до Конституції, Стефанчук повідомив: "Їх 465".

"Питання у тому, наскільки вони по рівню готовності наближаються до ідеалу. Ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради. Визначаємо, які з них будуть визначені Президентом як пріоритетні, і на базі цього уже будемо формувати перелік того, над чим будуть працювати комітети, і що буде приймати Верховна Рада. Ми розуміємо, що багато з них не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати тих, хто сидить на потоках. Ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це буде мати супротив", - додав Стефанчук.