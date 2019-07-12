Смешко буде регулярно звітувати перед виборцями в разі проходження його політсили до парламенту

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко заявляє, що регулярно звітуватиме перед виборцями в разі успішного проходження його політичної сили до парламенту за підсумками позачергових виборів 21 липня.

"Ми виступаємо за конституційну демократію, а це означає підзвітність: увесь час підзвітність", - сказав Смешко на прес-конференції у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Політик зазначив, що "Сила і честь" виступає за ліквідацію депутатської недоторканності одночасно з ухваленням законодавства щодо імпічменту президента.

Смешко заявив про необхідність дотримання Конституції всіма державними чиновниками, а також наголосив на проблемі недовіри до закону з боку громадян України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".