Смешко: Є загроза реваншу п’ятої колони агресора

В Україні виникла можливість реваншу п’ятої колони агресора, яка закликає мир будь-якою ціною, через розпорошеність проєвропейських сил. Про це в ефірі «Радіо Свобода» наголосив лідр партії «Сила і Честь» Ігор Смешко.

«Чи може бути загроза, що демократичні, точніше, проєвропейські сили не пройдуть до Верховної Ради? Величезна загроза в цьому є. Зараз проєвропейські сили в Україні настільки розколоті і розпорошені… Виникає можливість реваншу п’ятої колони агресора, яка закликає мир будь-якою ціною. Не може у нас бути мир будь-якою ціною. У нас мир може бути тільки перемогою, відновленням нашої територіальної цілісності. Але низька політична культура і популізм зараз руйнують євроатлантику», — звявив Смешко.

Зарадити цьому, на думку політика, допоможе прихід до парламенту патріотів та професіоналів. «Апелювання «нам потрібні нові політичні обличчя» – це ж, вибачте, не фізичний вік. Ми вже мали і єврооптимістів в парламенті, ми мали гарного козака Гаврилюка. У парламент треба приходити і з першого дня працювати. Це комітети, це одразу потрібно по напрямкам – Збройні Сили, правоохоронна, економічна, фінансова діяльність, охорона здоров’я. Треба, щоб прийшли люди які знають, що треба робити з першого дня. Фахові, досвідчені і патріоти. Саме по такому принципу ми підбирали людей у виборчий список партії «Сила і Честь», — наголосив Ігор Смешко.