Смешко: Межа компромісів в України тільки одна – це перемога

Межа компромісів в України тільки одна – це перемога.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час ефіру ток-шоу «Опозиція» на телеканалах «Наш» та «Україна».

«У нас дуже послідовна позиція, яку ми ніколи не міняли. По-перше, я вважаю, що в 2014 році в.о.президента і президент, який п’ять років після нього був, вони порушили Конституцію і закони України, не назвавши речі своїми іменами. Війна – це не іграшки. І не можна гратися в війну. Війну треба називати війною Треба було відразу застосовувати чинне законодавство — закон про оборону, створювати ставку Верховного командування і захищатися», — сказав Ігор Смешко.

Він додав, що Грузія подавала нам у свій час приклад, що вони не гралися в іграшки. «Я вважаю, що межа компромісів у нас тільки одна – це перемога. Нам потрібен мир. Я виступаю як військова людина, яка менш всього хоче війни. Я знаю ціну війни. Мир не може бути ціною капітуляції. Мир повинен бути відновленням нашого суверенітету над нашою територією, закінчення війни з поверненням всіх наших територій і повного суверенітету над нашою територією», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

Ігор Смешко також нагадав, що в Україні одна політична сила йде в парламент, яка говорить: давайте укладемо мир – буде дешевий газ, відразу ми отримаємо преференції. «Мені це дуже нагадує рекет початку 90-х – спочатку прийти створити проблему, а потім шантажувати. Пам’ятаєте, крадуть автомобіль, а потім ті, які вкрали автомобіль приходять і кажуть: «Давай, заплати півціни, ми тобі повернемо автомобіль». З цими речами не граються. Треба, все ж таки, називати речі своїми іменами», — зазначив політик.

Ігор Смешко вкотре нагадав, що Росія є агресором, який нав’язую мир на своїх умовах. «Медаль «За повернення Криму», датована 20 лютого 2014 року, це ж є документи. До речі, Дмитро Гордон на Першому каналі в Росії показав ці документи: вона замовлена була в Росії майже за тиждень до цих подій. Є агресор, який захопив частину нашої території. Яким чином можна розмовляти про мир будь-якою ціною, якщо цей мир, фактично, є повною капітуляцією і, фактично, повним контролем, федералізацією, яка нав’язується в пакеті і яка просувалася через Мінські угоди. Це, фактично, для нашої держави — зупинити самостійний курс», — підкреслив Смешко.