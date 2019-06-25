Смешко: Намагання ПАРЄ пояснити своє рішення бажанням збереження діалогу є нічим іншим як підміною понять

Політрада політичної партії "Сила і Честь" вважає резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо скасування санкцій та повернення Росії до зали засідань такою, що не лише підриває авторитет Асамблеї, але й створює умови для подальшого підриву миру і міжнародної безпеки не лише в Україні, але й в Європі та у світі в цілому.

Намагання ПАРЄ пояснити своє рішення бажанням збереження діалогу є нічим іншим як підміною понять. Ми не можемо дозволити, щоби ситуативність альянсів ставилася вище за міжнародне право.

Україна разом із європейською спільнотою має якнайшвидше визначити чіткі механізми протидії агресору та продовжити вести боротьбу на полях ПАРЄ.

Ми абсолютно підтримуємо позицію кандидата від політичної партії "Сила і Честь" на виборах у Верховну Раду України, нинішню представницю України у ПАРЄ Олену Сотник, яка чітко зазначила: своїми діями ПАРЄ демонструє зневагу до десятків тисяч життів, які втратила Україна за п'ять років війни, захищаючи європейські кордони від зухвалого агресора і окупанта.

Європа не має забувати, що Україна для неї – це щит. Саме наша держава нині веде боротьбу не лише за свою незалежність, вона боронить усю Європу від агресивних дій окупанта, захищає ті самі цінності, про які вже, нібито, забули в окремих європейських інституціях.

Наголошуємо: Російська Федерація ставить за мету аж ніяк не запровадження діалогу із вільною Європою, вона намагається за допомогою підкупу та шантажу підірвати світовий порядок та заблокувати євроатлантичний рух України.

Вільна Європа не може будувати діалог із агресором, який окупував частину територій України, який продовжує вбивати мирне населення нашої держави, систематично не виконує Мінські домовленості, порушує міжнародне право та продовжує провадити агресивну політику як на території України, так і в європейських державах.

Європа має визначитися, чи готова вона вкотре піти шляхом змови з агресором, чи навпаки, – стати на захист демократичних цінностей та свобод, продемонстрував

ши єдність у протидії агресору