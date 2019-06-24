Смешко: Останні президенти України для Кремля були нерівноцінними фігурами

Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко розповів в ефірі телеканалу «Україна» про те, яким чином мають відбуватися переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

«З Росією треба вести переговори, а не перемовини. Готуватися й мати аргументи, які під час переговорів зможуть захистити українську позицію. Просто зустрічі самі по собі неефективні. Мій особистий досвід спілкування з нашими колегами в РФ до 2005 року говорить про те, що дуже велике значення для наших візаві має відповідь на питання «ким ти був до 1991 року?». І я пам’ятаю, як з першими двома президентами України розмовляли президенти Росії. І там все було зрозуміло: що вони могли розповісти один одному про Радянський Союз, про ієрархію в цій системі?», – розповідає Ігор Смешко.

За його словами, в дипломатичних стосунках РФ виконується принцип старої ієрархії, де присутня зверхність, яку зламати яку можна лише авторитетом та аргументацією.

«На жаль, останні президенти України для наших візаві були нерівноцінними фігурами з точки зору внутрішнього сприйняття себе і світу. Це психологічний фактор. Безумовно його треба враховувати. Немає жодних чинників, які не могли би поставити мене в рівну позицію по цим параметрам», – заявив Ігор Смешко.

Нагадаємо, журналіст і керівник виборчого штабу партії "Сила і Честь" Дмитро Гордон нещодавно заявив, що Ігор Смешко – єдиний з українських політиків, з ким сьогодні буде говорити Путін.

Ігор СМЕШКО, голова партії "Сила і Честь", перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник