Смешко підтримав повернення громадянства Саакашвілі: це крок на повернення віри у справедливість

Голова політичної партії «Сила і Честь» Ігор Смешко підтримує справедливе рішення Президента України Володимира Зеленського щодо повернення громадянства колишньому президенту Грузії, екс-губернатору Одеської області Міхеїлу Саакашвілі.

Про це він повідомив в Інстаграмі.

«Для громадян України - це крок на повернення дуже важливого - віри у справедливість, як обов’язкової умови розбудови демократичної європейської держави», - зазначив Ігор Смешко.

Саакашвілі набув українського громадянства у травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. П'ятий президент України Петро Порошенко видав відповідний указ через дані, які політик приховав під час отримання українського паспорта, зокрема не згадав, що в Грузії проти нього відкрито кримінальні справи.

У лютому 2018 року Саакашвілі вислали в Польщу як особу, що незаконно прибули з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.

12 березня 2019 року Саакашвілі в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону продемонстрував квиток в Україну на 1 квітня.

1 квітня екс-президент Грузії повідомив, що не збирається приїжджати в Україну, якщо Порошенко пройде у другий тур президентських виборів.

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур виборів президента. Перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський із результатом 73,22% голосів виборців. 20 травня він офіційно вступив на пост президента України.

22 травня адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що політик передав в Адміністрацію Президента звернення, у якому просить Зеленського повернути йому громадянство України.

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