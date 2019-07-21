Лидер партии "Сила и честь", экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что его политическая сила проходит в Верховную Раду, несмотря на данные экзит-полов, и призывает дождаться официального подсчета голосов.

"Абсолютно убежден, что мы на самом деле проходим в парламент. Я верю в честный подсчет голосов…Я настроен оптимистично. Давайте дождемся официального подсчета голосов", - написал Смешко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Лидер партии "Сила и честь" поблагодарил избирателей за поддержку и просил дождаться официального подсчета голосов.

"Еще раз я благодарен всем за поддержку, нашим избирателям, и будем ждать официального подсчета голосов", - подытожил Смешко.