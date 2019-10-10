Смешко: У нас сьогодні дійсно небезпечна ситуація в інформаційній сфері

Інформаційна складова використовується, по-перше, в інтересах агресора, а, по-друге, олігархічних кланів. Про це Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Надзвичайний і Повноважний Посол, генерал — полковник заявив у програмі «Модуль знань» - «Інформаційна безпека як складова гібридної війни» на UA.Радіо Культура, 23 вересня 2019 року.

"Одна із ознак дуже проста. Ви подивіться наші засоби масової інформації, ведучі телевізійні канали, ведучі інформаційні канали: давно вже негатив інформації який розповсюджується там , ці канали контрольовані або олігархічними групами-кланами або опосередковано навіть агресором, який зараз веде війну проти нас. Вони ж розповсюджують негатив і рівень цього негативу подається в такому сенсі, що дійсно створює у людей недовіру до органів державної влади, до можливості українцям збудувати свою державу, до свого урядування і управління", зазгначив Ігор Смешко.

"Це є елемент гібридної війни, де інформаційна складова використовується, по-перше, в інтересах агресора, а, по-друге, олігархічних кланів, які не є зацікавленими у появі моральних авторитетів в країні, людей, навколо яких могли б гуртуватися українці для того щоб змінити і реформувати корумповану політичну систему і програшну економічну модель, яка призвела до страшного збіднення населення України" - впевнений екс-голова СБУ.