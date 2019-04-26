Смешко: У Зеленського поки немає жодних важелів на вже існуючу в політиці кланово-олігархічну систему

У Володимира Зеленського поки що немає жодних важелів впливу на вже існуючу в політиці кланово-олігархічну систему.

Таку думку висловив екс-голова СБУ Ігор Смешко в ефірі програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком на телеканалі ZIK.

Ігор Смешко прокоментував, чи зможе новообраний президент Володимир Зеленський бути незалежним від олігархів, зокрема від Коломойського, Фірташа, Ахметова ті інших.

"Очевидно, що новообраний президент уже є залежним де-факто. Адже наші олігархи - це не просто багаті люди, а системні власники цілих напрямів економіки, мають свої кишенькові партії та своїх людей у спецслужбах і правоохоронних органах, а відтак впливають на законодавчу політику Верховної Ради", - пояснив Ігор Смешко.

На його думку, в новообраного президента немає жодних важелів на вже існуючу в політиці кланово-олігархічну систему. А тому потрібно вибудовувати свою команду так, щоб вона могла боротися з тиском олігархату.

"Дуже важливо, щоб кадри, які підбере Володимир Зеленський, були здатні ідентифікувати непрозорі клани впливу і в межах Конституції могли змусити виконувати антимонопольне законодавство.

Також важливо прибрати олігархічний вплив із Кабміну, зокрема з економічного сектору та управління. Але це може зробити тільки потужна команда професіоналів із досвідом і сміливістю", - впевнений Ігор Смешко.