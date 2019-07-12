Смешко: В країні війна, але більша частина країни живе за законами мирного часу

Проблема, що виникла – це проблема п’ятирічної давнини, коли в країні війна, але більша частина країни живе за законами мирного часу.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час ефіру програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Проблема, що виникла – це проблема п’ятирічної давнини, коли в країні війна, але більша частина країни живе за законами мирного часу. З одного боку у нас кожний день вмирають хлопці на фронті, суди садять добровольців у тюрми (а це вже тисячі людей) за законами мирного часу, з іншого боку…», — сказав Ігор Смешко.

За його словами, закон про оборону чітко визначає: як тільки об’являється часткова мобілізація – настає особливий період. «Президент створює ставку Верховного головнокомандувача, куди може включити голову Верховної Ради, голову уряду, голову Верховного Суду. 24 години на добу треба було змінювати нормативні акти, приводити їх у відповідність військовому часу на території, де ідуть бойові дії. Ці всі питання вирішуються за одну хвилину: закриття телеканалів з ворожою пропагандою», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

«У 1996 році я своїми вухами чув, як прем’єр-міністр України розмовляв з міністром оборони Великобританії. На питання, як ви вирішили проблему в Північній Ірландії, британський міністр сказав: «Коли вся країна зрозуміла, що це стосується всіх, от тоді ми і вирішили цю проблему». Ми за законами мирного часу хочемо воювати з агресором у воєнній, економічній, дипломатичній та інформаційній площині?», — наголосив Ігор Смешко.