Смешко: В органы государственной власти нужно вернуть профессионализм

Органы государственной власти Украины давно нуждаются в профессионализме, поскольку сейчас он находится на низком уровне

Об этом на сегодняшнем съезде заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, передает Depo.ua.

"В органы государственной власти нужно вернуть профессионализм, а это может быть только при одном условии: когда в органах государственной власти на законодательном уровне молодые политики не будут подпадать под влияние олигархов, которые находятся в высшей политической власти", - сказал он.

Смешко также добавил, что стране нужны системные реформы: и политической системы, и смена модели экономики.

"Политическая система должна трансформироваться до того, что у нас должна появиться реальная оппозиция в парламенте, потому что без нее, а именно без ее контроля над исполнительной и судебной ветвями власти, не будет демократии, - подчеркнул он.

Напомним, сегодня во время съезда партии "Сила и честь" ее лидер Игорь Смешко представил первую десятку своей команды.