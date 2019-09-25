Смешко: В Україні є тільки проголошені гасла, а не дієві механізми забезпечення інформбезпеки (відео)

В Україні немає жодного дієвого механізму, який би насправді забезпечував планування, контроль і координацію діяльності всіх державних і недержавних установ із захисту інформаційної безпеки держави. Про це в ефірі Радіо Культура розповів військовий, політичний і державний діяч Ігор Смешко.

Ігор Смешко зазначив, що у законодавстві всіх цивілізованих країн світу існує визначене поняття "інформаційна безпека".

"У 1982 році президент США Рональд Рейган своєю таємною директивою якраз і ввів розуміння того, що інформація поряд із воєнним, економічним, дипломатичним елементами — є складовими державної сили. Інформація повинна захищатися і бути під опікою держави. В Америці Рада національної безпеки, Державний департамент, Міністерство оборони, Директор Центральної розвідки — щодня опікуються цими елементами. Посилюють свій захист інформаційної безпеки і піклуються про те, щоб точка зору про США відповідним чином в її інтересах через представництва розподілялася у світі", — розповів він.

За словами Ігоря Смешка, в Україні є тільки проголошені гасла, а не дієві механізми забезпечення інформаційної безпеки. "В нас навіть була введена доктрина інформаційної безпеки, в нас була введена стратегія кібербезпеки. Проте, як на мене, в нас є проголошені гасла, але немає жодного дієвого механізму, який би насправді забезпечував планування, контроль і координацію діяльності всіх державних і недержавних установ щодо захисту інформаційної безпеки нашої держави", — розповів він.

За його словами, в національній доктрині країни-агресора, яка вже зайняла частину нашої території і яка веде проти нас війну, немає існування України як окремого народу.

"В риториці вищого політичного керівництва держави, яка веде з нами війну, йдеться про те, що ми — фейкова держава. Де в нас є скоординована політика для того, щоб щодня підтверджувати нашим громадянам те, що ми здатні збудувати міцну демократичну державу, яка дасть добробут, високий рівень стандартів і захист індивідуальних прав?", — ставить питання Ігор Смешко.

За матеріалами UA.Українське радіо та сайту Sylaichest.org