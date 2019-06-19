Смешко: В Україні популізм є дуже популярний, люди голосують за гасла, за конкретну особу, а не за програми (відео)

Дональд Трамп віддзеркалює реальну кризу західного світу, де популізм на підйомі. За цих умов в Україні популізм також дуже популярний.

Про це в ефірі програми "ДокаZ з Олексієм Шевчуком" на телеканалі ZIK заявив колишній голова СБУ (2003-2005 рр.) Ігор Смешко.

Ведучий поцікавився в гостя програми, як той ставиться до списку партії "Слуга народу" та інтриг, які довкола нього вирували. У відповідь пан Смешко сказав, що нічого нового світ ще не придумав від того, що виклав у своїх працях Макіявеллі.

"Давайте говорити відверто. Діючий Президент отримав майже 70% підтримки, але це були голоси не стільки за нього, як проти Порошенка. За ним не було партії, команди однодумців і лави запасних, які б мали якийсь практичний досвід державного управління. Подивіться, як у США з бізнесменом, популістом бореться система і ставить у рамки. Трамп фактично віддзеркалює реальну кризу західного світу, де популізм на підйомі", - зазначив ексголова СБУ.

Зокрема, за його словами, зараз в євроатлантичному просторі прокотилася хвиля популізму, яка дуже сприяє появі правого націоналізму, лівого популізму та радикалізму. Це світова проблема, і в цих умовах в Україні популізм є дуже популярний, люди голосують за гасла, за конкретну особу, а не за програму.

"Змінилась структура середнього класу. Люди бажають швидких і коротких відповідей на складні запитання, яких не існує. Людей не цікавлять програми, яке бачення виходу із системної внутрішньої і зовнішньої кризи, а просто які списки. Списки треба формувати під програму, щоб найперше люди в них підтримували програму", - вважає Смешко.

За матеріалами ZiK.