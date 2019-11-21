Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Це свято встановлено на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року).

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зупинка законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

У ніч з 29 на 30 листопада силовики жорстоко розігнали на Майдані Незалежності активістів, переважно студентів. Влада пояснювала це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Застосування грубої сили з боку влади, своєю чергою, спричинило ще більшу хвилю протестів, які переросли в Революцію Гідності.

Метою запровадження пам'ятної дати, згідно із указом, стало утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття.

За даними української Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули. Загиблих учасників Революції гідності почали називати Небесної сотнею. За даними МВС України, з 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов'язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Нагадаємо, що п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" привітав українців із Днем Гідності та Свободи. По материалам Прямий канал.