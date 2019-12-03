Соломчука сняли с должности замглавы фракции "Слуги народа"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании заявил об освобождении нардепа Дмитрия Соломчука от выполнения обязанностей замглавы фракции "Слуги народа".

"В соответствии с частью 2 статьи 60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" сообщаю об освобождении народного депутата Украины Соломчука Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - заявил он.

Причины увольнения Соломчука Разумков не назвал.

Соломчук - депутат от партии "СН", 33-й номер в списке. Член комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

На момент избрания депутатом был директором частного предприятия "Агро- центр".

В комментарии Укринформу глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что это его решение.

"Я так решил. Я имею право, как руководитель, себе заместителей сам назначать и увольнять. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой, и мы решили оптимизировать количество - у нас 15 групп, решили сделать 14", - пояснил он.

Также Арахамия добавил, что на место Соломчука никого назначать не будут. По материалам Фокус.