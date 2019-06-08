Сотник, Чубаров, Замана, Макаренко.. у десятці партії Смешка "Сила і честь"

За списками партії ексглави СБУ "Сила і честь" у Верховну Раду підуть нардепи Олена Сотник і Рефат Чубаров, колишній начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана та ексголова митниці Анатолій Макаренко.

На з'їзді партії "Сила і честь" ексглава СБУ, колишній начальник Головного управління військової розвідки Міноборони Ігор Смешко презентував першу десятку кандидатів від політичної сили на дострокових виборах у Верховну Раду, повідомляє кореспондент "ГОРДОН".

Смешко очолив список партії. Далі розташувалися: юристка, адвокатка, представниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, секретарка комітету з питань європейської інтеграції, членкиня тимчасової слідчої комісії парламенту з нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, перша українка-стипендіатка програми Єльського університету, нардеп Олена Сотник, яка заявила 8 травня про вихід із партії "Самопоміч"; глава Меджлісу кримськотатарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар, почесний професор Києво-Могилянської академії, нардеп від Блоку Петра Порошенка Рефат Чубаров; член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, експерт з аграрної сфери, нардеп Іван Мірошніченко (вийшов разом із Сотник з партії "Самопоміч"); ексначальник Генерального штабу Збройних сил України, уповноважений Верховної Ради з контролю діяльності Міністерства оборони, генерал-полковник Володимир Замана; ексзаступниця міністра з питань житлово-комунального господарства України, колишня членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, докторантка кафедри економічної політики та управління Національної академії державного управління при президентові України, кандидатка економічних наук Ольга Романюк; ексзаступник голови Фонду держмайна України, доктор економічних наук, експерт із міграційної політики та грошових переказів Андрій Гайдуцький; юристка, адвокатка, громадська діячка, заступниця голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко; член політради і голова секретаріату партії "Сила і честь", колишній перший заступник начальника Головного управління Служби безпеки України, ексголова Державної служби з контролю за наркотиками, колишній представник України в Міжнародному комітеті з контролю за наркотиками, професор, доктор юридичних наук, генерал-лейтенант Володимир Тимошенко; ексголова Державної митної служби України, колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, капітан першого рангу, генерал-лейтенант Анатолій Макаренко.

Якби вибори у Верховну Раду відбулися найближчим часом, партія "Сила і честь" набрала б 4,9% голосів серед тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати, свідчать результати опитування, проведеного з 15-го до 31 травня Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 травня до 3 червня, засвідчили, що партію Смешка готові підтримати 4,3% тих, хто визначився.

21 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня. 23 травня указ Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів набув чинності. Із 24 травня в Україні розпочався виборчий процес.