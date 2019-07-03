Сотник: Хочу побачити як депутати голосуватимуть за жорсткішу статтю проти незаконного збагачення

Питання повернення статті про незаконне збагачення до Кримінального кодексу є принциповим.

Про це заявила кандидатка від партії «Сила і Честь», народний депутат і юрист Олена Сотник під час публічної дискусії експертів громадських ініціатив з представниками партій, які беруть участь у парламентських перегонах, щодо пріоритетів та планів нового парламенту.

За словами Олени Сотник, у Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект, напрацьований робочою групою з дуже великого кола представництва. Робоча група, включаючи Генеральну прокуратуру та всі антикорупційні органи, працювала з посольствами, як цього вимагали і американці, і Європейський Cоюз.

«Чотири тижні ми працювали суттєво, була глибока робота. Напрацювали норму, яка на сьогоднішній день зареєстрована як «Д» — депутатський законопроект, допрацьований, внесений всіма членами комітету, включений до порядку денного Ради. Якщо ви подивитесь зараз норму цієї статті, то вона стає ще жорсткішою, ніж була до цього. Там вже є включено коло третіх осіб, і питання буде в тому, чи готові народні депутати за це проголосувати – цього скликання, або наступного. Я-от дуже хочу побачити оцей момент істини, коли будуть голосувати за цю норму», — заявила Олена Сотник.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Стаття, зокрема, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами».