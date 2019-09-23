Совет общественного контроля НАБУ упрекнул Зеленского в дезинфорации общества

Бюро, на чью горячую линию призвал звонить президент, занимается только коррупцией среди высокопоставленных чиновников.

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро упрекнул президента Владимира Зеленского в дезинформации общества, оскольку горячая линия НАБУ будет перегружена звонками относительно нарушений, которые не являются подследственными органу.

"Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. СОК подчеркивает: Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует все коррупционные преступления", - отметили в Совете.

Члены СОК НАБУ отметили, что детективы бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности, а из-за ложной информации президента горячая линия НАБУ будет перегружена.

"Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения. Большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и вполне доверяют словам Президента. А значит, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны. Призываем Президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", - подчеркнули в организации и предложили президенту создать универсальную горячую линию для сообщений о коррупционных правонарушениях.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский призвал украинцев "начать решительную борьбу с коррупцией в любых ее проявлениях" и сообщать о ней в правоохранительные органы, в частности звонить на горячую линию НАБУ. По материалам ZN.UA