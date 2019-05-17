Советник Зеленского предложил отказаться от "мажоритарки"

Советник Зеленского высказался за открытые списки и снижение проходного барьера на выборах в Раду

Выборы в Верховную раду должны проводиться по пропорциональной системе с открытыми списками, без мажоритарных округов, а установленный проходной барьер в 5% должен быть снижен, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему по открытым спискам. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, "хорошие" и "плохие", и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - заявил он в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 16 мая.

Необходимость снижения проходного барьера Разумков пояснил желанием дать шанс попасть в Верховную Раду молодым политическим силам.

"Из-за 5%-ного барьера в парламенте получается "закрытое акционерное общество". Попасть туда молодой политической силе невозможно", - от метил советник Зеленского.

Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла за основу проект Избирательного кодекса, который предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми списками на выборах народных депутатов Украины. Законопроект поддержали 226 парламентариев.

Критики мажоритарной системы выборов в Украине указывают на высокие риски подкупа избирателей. Однако во втором чтении законопроект не рассмотрен до сих пор.

Реформа избирательного законодательства является одним из пунктов коалиционного соглашения, подписанного фракциями БПП, "Народного фронта", "Самопомочи", "Радикальной партии" и "Батькивщины" в ноябре 2014 года.

Подробнее о перспективах изменений избирательного законодательства в Украине читайте в материале Марины Ставнийчук "Избирательный кодекс. Опять тупик". По материалам Интерфакс-Украина, Зеркало недели. Украина