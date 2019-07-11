Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

"Можем на своих картах начать называть их там Московия... Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем... Давайте вернем россиянам разнообразие историческое", - подчеркнул он.

Также Потураев высказал предложение называть русский язык русским.

"Мы вообще его (язык - УНИАН) должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там (в РФ - УНИАН) - российский", - отметил советник президента. По материалам УНИАН.