США готовы рассмотреть привлечение Трампа к нормандскому формату, - Волкер

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер прокомментировал привлечение президента США Дональда Трампа к переговорам в "нормандском формате". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Тиждень".

По словам Волкера, США готовы поддержать расширение формата переговоров, однако важно понимать, что Россия настроена на прекращение конфликта.

"Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи", - заявил он.

Спецпредставитель США при этом не уверен, что поддерживать привлечение Трампа к переговорам удалось бы длительное время.

"Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высокий степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", - сказал Волкер.

Напомним, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения нормандского формата. Так, глава РФ Владимир Путин назвал интересной идею президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске шестисторонние переговоры с участием лидеров Украины, России, Франции, Германии, США и Британии.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер- министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По материалам РБК-Украина.