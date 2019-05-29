Стали известны источники финансирования "Слуги народа"

Президентская партия "Слуга народа" в этом году получила от украинцев 26 млн грн и 2 млн - от новосозданной обществественной организации

Об этом идет речь в расследовании "Слидство.Инфо", передает "ДС".

Отмечается, что ранее партия "Слуга народа" называлась "Партией решительных перемен", которую основали в апреле 2016 года, а с декабря 2017 новым председателем стал Иван Баканов и политсила была переименована.

"Первый взнос "Слуге народа" в 2018 году сделал основатель адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 4000 600 грн. В конце 2018 году еще пять человек перечислили партии в целом почти 435 тыс. грн. Среди них - сотрудники юридических компаний, в частности "Катеринчук Моор и партнеры" и "Хиллмонт Партнерс", - говорится в расследовании.

В издании добавляют, что один из них, Сергей Нижний ранее был помощником нардепа Николая Катеринчука. А также спонсорами стали директор "Качура Лоерс" и землячка Зеленского Светлана Пещанская.

Сообщается, что руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко также сказал, что партия имеет большую поддержку обычных людей - "физлиц", которые готовы пожертвовать небольшие суммы.

"В отчете "Слуги народа" за первый квартал этого года Слидство.Инфо насчитало 30 "физлиц". Можно ли считать это большой поддержкой, вопрос. Также удивляет общая тенденция: те же люди в один день делали по 2-3 платежи, а через время повторяли приказ", - рассказали авторы публикации.

В частности, отмечается, что киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 млн грн, столько же "сбросил" и Олег Панькив, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 млн грн.

По данным издания, зарегистрированная только в декабре 2018 общественная организация "Лига Волонтеров" в этом году перечислила партии 2 млн грн.

Отмечается, что руководитель организации Елена Кострийчук рассказала, что ОО осуществляет финансовую помощь на территории АТО,

"Людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь", - цитирует издание женщину, уточняя, что перевод в пользу "Слуги народа" она не смогла прокомментировать.

Сообщается, что "Слуга народа" была спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского. Она внесла денежный залог за кандидата Зеленского в Центральную избирательную комиссию - 2,5 млн грн, а также выплатила 13,2 млн грн в избирательный фонд кандидата на пост президента.

Кроме того, сообщается, что партия оплатила бухгалтерские услуги адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 50 тыс. грн. И отдала 330 тыс. за пользование помещением компании "Киностолица", которая входит в группу "95 Квартал".

В расследовании указывается, что за организацию штаба в день выборов в первом туре на Парковой аллее в Киеве партия заплатила 100 тыс., а сама субаренда помещения обошлась партии в более 200 тыс. грн.

Также отмечается, что партия пользуется несколькими офисами в Киеве, а также по одному в Харькове и Кривом Роге.

"Компания из группы Суркисов "МТИР Эссет Менеджмент" предоставляет партии офис на 30 квадратов в столице, стоимость которого не отметили. Также в Киеве "Слуга народа" пользуется помещением адвокатского бюро "Качура Лоерс" - бесплатно. Это - спонсорская помощь, которую оценили в 27 тыс. грн за три месяца", - говорится в расследовании.

Сообщается, что кроме того, "Слуга народа" арендовала офис в Киеве у компании "Амадеус Ко", которую СМИ связывали с выделением земли под строительство "вертолетной площадки" Януковича, и еще одно помещение - у предпринимателя и экс-депутата Олега Шевчука.

Авторы добавляют, что в целом за первый квартал этого года партия заплатила за аренду киевской недвижимости более 570 тыс. грн. Помещение в Кривом Роге и Харькове обходятся партии в 36 и 92 тыс. грн соответственно.

Отмечается, что ранее журналисты застали Зеленского у офиса на улице Белорусской в Киеве, но данных об этом помещения в финотчете партии нет. По материалам DsNews