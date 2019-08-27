Стали известны все руководители комитетов Рады: список

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах. Соответствующее решение было принято на заседании группы.

В целом представители "Слуги народа" получили около 80 руководящих должностей (кроме главы - должности заместителей и секретарей) в комитетах, "Оппозиционная платформа - За життя" - 15 должностей, "Батькивщина" - 14, "Голос" - 13, внефракционные - 10, "Европейская Солидарность" - 4.

По результатам заседания подготовительной группы депутаты проголосовали за таких руководителей парламентских комитетов:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")

Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа")

Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")

Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ - Андрей Герус ("Слуга народа")

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа")

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская Солидарность")

Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")

Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа")

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - Сергей Кальченко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа")

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - н/д (первый замглавы Юлия Клименко, "Голос")

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа")

Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа").

На сайте Верховной Рады сообщается, что окончательная информация о персональном составе комитетов должна быть предоставлена до 14:00 28 августа.

"Новоизбранные депутаты обсудили и утвердили наработанные первой подгруппой предложения по персональному распределению руководящих должностей в комитетах Верховной Рады девятого созыва", - говорится в сообщении. Ранее партия "Голос" отказалась от должности вице-спикера Верховной Рады. В политсиле уточнили, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице- спикера Парламента, которая имеет управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться".

В пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За життя" сообщали, что в Верховной Раде Украины 9-го созыва ее нардепы хотят возглавить ряд парламентских комитетов, среди которых комитет свободы слова, а также занять пост вице-спикера Парламента.

Лидер "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что фракция "Европейской Солидарности" не будет поддерживать кандидатуру от партии "Оппозиционная платформа - За життя" на должность вице-спикера Парламента. По материалам #Буквы.