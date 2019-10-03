Стало известно, в каких делах ГБР фигурирует Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований, сообщают Українські новини.

ГБР расследует обстоятельства организации прохода кораблей ВМС через Керченский пролив 25 ноября 2018 года, возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки в отношении завода Кузница на Рыбальском и телеканала Прямой.

Также расследуется дело о возможном неправомерном влиянии Порошенко во время проведения конкурсного отбора кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу судей Апелляционного суда Киева, Окружного админсуда Киева по делу о национализации ПриватБанка, а также вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения на должности.

Кроме того ГБР проверяет возможные нарушения при направлении представления на назначение бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте и нарушения при отмене распоряжений Первомайской районной государственной администрации при зачислении земельного участка общей площадью 1 500 га к землям запаса государственной собственности.

Еще одно дело ГБР, в котором фигурирует экс-президент, это возможная утрата материальных носителей секретной информации, противоправном завладении имуществом базы Ивушка Украинского общества слепых, а также возможной незаконной переправки через границу с использованием заведомо поддельных документов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пятый президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. По материалам MIGnews.com.ua