Стефанчук арендует квартиру у своей тещи за бюджетные деньги

Первый заместитель председателя Верховной Рады (партия "Слуга народа") Руслан Стефанчук арендует квартиру у собственной тещи за деньги из госбюджета. Об этом сообщает общественное движение "Чесно" со ссылкой на портал открытых данных ВР.

По данным декларации за 2018 год, которую Стефанчук подавал как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности", он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м (приобретена в 2012 году), принадлежащий Татьяне Ситарук.

У супруги Стефанчука до бракосочетания была фамилия Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. По информации СМИ, Татьяна Ситарук - мать жены политика.

В комментарии "Чесно" первый заместитель спикера парламента подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире. По его словам, в этом году он платит арендную плату за это жилье. Также он заявил, что арендодатель платит налоги.

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери супруги, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".

Также он отметил, что право выбрать квартиру, как и место проживания, это его право как арендатора.

По материалам InfoResist.org