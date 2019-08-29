Стефанчука обрали першим заступником спікера Ради

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук став першим заступником голови Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

У попередньому скликанні Ради Стефанчук був представником президента Володимира Зеленського в парламенті.

Нагадаємо, спікером Ради обрали керівника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

На цьому ж засіданні фракція "Слуга народу" оголосила про те, що буде самостійно виконуватиме функції коаліції самостійно.

Також на першому засіданні планують призначити прем'єр-міністра, уряд, генпрокурора та голову СБУ.

На посаду прем'єра президент Володимир Зеленський пропонує заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука. На посаду генпрокурора він пропонує іншого заступника голови ОПУ - Руслана Рябошапку, а на пост глави СБУ - Івана Баканова.

Також Зеленський підтримав кандидатуру Арсена Авакова на посаду міністра внутрішніх справ. За матеріалами Громадське телебачення.