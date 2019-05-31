Стенограмму встречи Зеленского с главами фракций не редактировали - источник АП

В администрации президента Украины заявляют, что стенограмму встречи главы государства Владимира Зеленского 21 мая с главами фракций и руководством Верховной Рады не редактировали.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники Администрации президента и не называя имен.

"Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись", - сказал источник в АП.

Также собеседник агентства отметил, что заместитель главы администрации Зеленского Руслан Стефанчук говорил правду о позиции участников встречи.

"Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку", - сказали в АП.

В АП считают, что данная ситуация является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады "хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией".

Напомним: 30 мая Администрация президента обнародовала стенограммувстречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады.

Стенограмма показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его. Эти слова возмутили спикера Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.

По материалам Українська правда.