Суд дал ГБР доступ к данным всех паспортов Порошенко

22 ноября Печерский районный суд Киева предоставил Государственному бюро расследований (ГБР) доступ к паспортным данным дипломатического и служебного паспортов пятого президента Украины Петра Порошенко, находящихся в Министерстве иностранных дел (МИД).

Об этом свидетельствует решение Печерского суда, обнародованное в реестре судебных решений

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство ГБР и предоставил группе следователей разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении МИД.

В частности, доступ предоставлен к данным служебного паспорта гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины, данных дипломатического паспорта и всем документам, которые были предоставлены и составлены при их оформлении и выдачи.

Напомним, досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года.

Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем. В частности, журналисты "Схем" тогда выяснили, что на борту самолета частной турецкой авиакомпании, на котором Порошенко вылетел из Киева, по документам находились люди с совершенно другими именами.

Позже в СМИ появилась информация о том, что чартер с президентом и его семьей вылетел из Киева 1 января и вернулся обратно 8 января с Мальдивских островов. Недельный отдых якобы обошелся в $500 тысяч и был профинансирован из личных средств Порошенко.

Сам Порошенко заявляет, что границу Украины он всегда пересекал в соответствии с требованиями законодательства. По материалам Дело.