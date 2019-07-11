Суд ЕС может снять санкции с Януковича и его окружения

Суд Европейского союза может принять решение об отмене санкций ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу пресс-секретаря Юрия Луценко Ларисы Сарган.

Сарган отметила, что кроме Януковича суд ЕС может снять санкции с его сына Александра, экс-главы Миндоходов Александра Клименко, бывшего первого вице- премьера Сергея Арбузова, экс-генпрокура Виктора Пшонкм и его сына Артема, экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам В. Януковича, А. Януковича, А. Клименко, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки и А. Клюева об отмене санкций ЕС, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", - написала Сарган.

Сарган отметила, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС.

По ее словам, решение суда ЕС не повлияет на ход расследований в отношении упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины.

Так же она подчеркнула, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 и остаются в силе.

Напомним, в апреле текущего года ЕС исключил из санкционного списка 9 человек из окружения Януковича в связи с недостатком доказательств. Как известно, в санкционном списке ЕС находятся 170 человек и 44 организации, которые нанесли ущерб территориальной целостности Украины.