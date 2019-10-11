Суд конфисковал у избирательного фонда Гриценко больше 1 млн грн

Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации взноса в избирательный штаб кандидата в президенты Анатолия Гриценко в размере 1,15 млн грн, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

НАПК направило в суд документы о привлечении к ответственности физического лица, который предоставил 1,15 млн грн финансовой помощи для агитации в поддержку кандидата на пост президента Анатолия Гриценко.

Отмечается, что у физического лица на момент осуществления взноса был долг по уплате налогов, что было выявлено в результате анализа финансового отчета. Украинское законодательство запрещает вносить взносы в избирательный фонд при наличии налогового долга.

Кроме того, нарушителю был выписан штраф в размере 1190 грн.

Решение суда вступило в законную силу.

В августе суды приняли решение о нарушении порядка внесения средств в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Так, в бюджет были конфискованы 198 тыс. грн взносов в Радикальную партию и 250 тыс. грн - в "Гражданскую позицию". По материалам Комментарии