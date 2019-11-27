Суд назначил залог мэру Львова Садовому

Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1,0565 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

НАБУ и САП инкриминируют Садовому превышение полномочий при выделении в 2015 году 23 га земли на окраине Львова под строительство индустриального парка. Следствие заявляет, что этот земельный участок территориально не находится в пределах города, а значит львовские власти не имели полномочий им распоряжаться.

Также прокуроры предъявляют Садовому нарушение процедуры при выделении земли и занижении ее оценочной стоимости. Защита мэра и сам Садовой отрицают предъявленные подозрения. Они утверждают, что земля под индустриальный парк находится во Львове и изъятие земучастков было официально согласовано с их владельцами.

Прокуратура просила суд назначить мэру Львова залог в размере 50 млн гривен, а адвокаты Садового просили отпустить его на поруки мэра Киева Виталия Кличко и руководства партии "Самопомощь".