Суд не смог запретить Авакову оставаться на посту главы МВД

Окружной административный суд города Киева отказал в обеспечении иска о запрете министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба суда .

"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, ведь требования по обеспечению иска являются преждевременными", - говорится в сообщении.

По мнению суда, без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследованием доказательств, имеющих значение для решения этого дела, невозможно в данном случае обеспечить иск.

В то же время, в постановлении об отказе в обеспечении иска указано, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы как санкция для ответчика или как способ заставить его действовать определенным образом под угрозой причинения убытков путем принятия мер обеспечения иска. Читайте также: В штабе Зеленского опровергают "договорняк" с Аваковым

Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову за непредоставление в Верховную Раду Украины представления об освобождении от должности главы МВД.

В частности, истец просил суд признать действия Авакова противоправными в отношении положений ст. 7 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", касающихся требований к членам правительства, а также признать противоправной бездеятельность Премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД и обязать его внести в ВР представление об освобождении от должности Авакова.

На портале Судебная власть Украины указано, что иск поступил в суд 5 марта 2019 года от Елены Халагеры. По материалам Укринформ