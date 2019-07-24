Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляцию Министерства культуры Украины в деле о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщается на сайте юридического отдела УПЦ (МП), 22 июля в Шестом апелляционном административном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Минкультуры на постановление Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года, которым было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ (МП).

"…апелляционный суд отказал Минкульту и оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда.