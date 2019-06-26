Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили на выборы

Шестой апелляционный административный суд Киева 25 июня принял решение по иску партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" в ЦИК. Суд решил удовлетворить заявление истца, который требовал от Центризбиркома отменить решение об отказе в регистрации в качестве списка партии Саакашвили, так и кандидатов в мажоритарных округах, выдвинутых этой политической силой. О таком решении суда сообщили сам председатель партии Михаил Саакашвили и его соратник Давид Сакварелидзе, передает Радио Свобода.

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Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган отреагировала на это судебное решение в сети Twitter.

"Партия Саакашвили выиграла суд против ЦИК. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список … Этот день сегодня закончится ?!"- написала пресс-секретарь. По материалам https://newsyou.info