Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича
2019-06-13 12:20
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене для назначения запасного судьи по делу.
Об этом сообщает корреспондент Громадского с места событий.
На заседании присутствовали семь адвокатов Януковича. Сам Виктор Янукович на заседание традиционно не явился, хотя, по словам судьи, ему сообщили о суде надлежащим образом.
Следующее заседание назначили на 15 июля.
Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы.