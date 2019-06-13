Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене для назначения запасного судьи по делу.

Об этом сообщает корреспондент Громадского с места событий.

На заседании присутствовали семь адвокатов Януковича. Сам Виктор Янукович на заседание традиционно не явился, хотя, по словам судьи, ему сообщили о суде надлежащим образом.

Следующее заседание назначили на 15 июля.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы.