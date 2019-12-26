Суд признал неконституционным законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы

Конституционный Суд Украины признал неконституционным законопроект украинского президента Владимира Зеленского No1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата

Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает LIGA.net.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", - сказал он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского о лишении нардепов мандатов за прогулы не соответствует статье 157 Конституции Украины. В то же время с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился. Как сообщили изданию в пресс-службе КСУ, вывод по законопроекту должен быть опубликован сегодня на сайте суда.

На заседании 3 сентября депутаты Верховной Рады внесли в повестку дня сессии проект закона, согласно которому нардепов могут лишать мандата за пропуск более чем 33% заседаний и установленный судом факт неперсонального голосования. Этим решением депутаты также направили законопроект в Конституционный Суд Украины для получения заключения о его соответствии Основному закону Украины. По материалам DsNews