Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора Голомша

Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомша, который был уволен согласно закону об очищении власти.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел иск Голомша к Генпрокуратуре и признал противоправным его увольнение в 2014 году из ГПУ.

По мнению суда, ГПУ уволила Голомша не определив его персональную ответственность и не предоставив после доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием позволили Виктору Януковичу узурпировать власть.

Суд считает, что Голомша не может быть привлечен к ответственности только в силу факта занятия им должности.

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко, если анонсированный президентом Владимиром Зеленским закон о люстрации вступит в силу.

Сын бывшего главы Службы безопасности, прокурор Олег Грицак избежал люстрации за преследование по меньшей мере трех активистов Революции Достоинства - двух студентов театрального университета и 31-летнего жителя Тернопольщины. В отличие от своей экс-начальницы, Грицак-младший не получил подозрения, и был назначен заместителем прокурора Полтавской области. По материалам the Бабель.