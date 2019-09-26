Суд вызывает Януковича в Украину

Киевский апелляционный суд вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича, который сейчас скрывается в России, на заседании 30 сентября.

Повестку опубликовано в Урядовом курьере.

Отмечается, что в 11 часов судьи продолжат изучать апелляцию защиты обвиняемого в уголовном производстве No 11-КП/824/1356/2019 о государственной измене.

24 января 2019 года Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс- президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Бывший президент не принимал участия в процессе. После побега из Украины в феврале 2014 года он проживает в России. Обвинение просило суд признать Януковича виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы. От обжалования со своей стороны прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб