Суд запретил выступать Ирине Луценко на согласительном совете

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия по предоставлению слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций представителю президента в парламенте Ирине Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что мотивом для принятия судом такого решения стало то, что в соответствии с законом "О регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента в парламенте.

"В удовлетворении остальных исковых требований было отказано", - добавили в пресс-службе суда.

В Админсуде сообщили, истец просил суд признать противоправными действия Парубия по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включению такого выступления в повестку дня.

Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и соблюдать нормы Конституции Украины и регламента Верховной Рады. По материалам УНИАН, Електронні Вісті.