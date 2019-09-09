Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию

Журналисту "Укринформа" Роману Сущенко, освобожденному в рамках обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Сущенко Марка Фейгина.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - рассказал Фейгин.

Отметим, что "дело Сущенко" стала последним кейсом адвоката Фейгина. В ходе процесса он был лишен в России статуса адвоката. Он обжаловал это решение в ЕСПЧ и ждет решения Европейского суда.

Напомним, Сущенко задержали с нарушением международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 году Московский городской суд приговорил его к 12 лет заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие